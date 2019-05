La demanda elèctrica a l'abril va augmentar a les Pitiüses un 5,7 per cent en comparació del mateix mes de 2018

Publicado 6/5/2019 12:47:22 CET

EIVISSA, 6 Maig (EUROPA PRESS) -

La demanda elèctrica registrada a l'abril a Eivissa i Formentera ha aconseguit els 67.523 MWh. Segons ha informat Endesa, es tracta d'un increment del 5,7 per cent en comparació del mateix període del passat any.

Per Illes, a Menorca la demanda ha augmentat a l'abril un 5,8 per cent i a Mallorca, un 3,7 per cent.

A Balears, el consum energètic del passat mes ha estat de 441.897 MWh, un 4,1 per cent més respecte a l'any anterior.

Durant els primers quatre mesos de l'any, la demanda elèctrica anual acumulada a Balears ha arribat als 1.758.064 MWh, un descens del 0,7 per cent respecte al consum acumulat en els primers quatre mesos de l'any.

Per Illes, Mallorca ha registrat un consum elèctric de 1.365.161 MWh, un 1,1 per cent menys. A Menorca, s'han registrat 134.256 MWh, un augment del 0,6 per cent.

A les Pitiüses, la demanda acumulada ha estat de 258.646 MWh, un 0,6 per cent més.

Les puntes màximes de potència a l'abril es van registrar a Eivissa i Formentera el passat 22 d'abril, amb 132,2 MW.