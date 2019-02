Demanen 11 anys de presó a una mare per violar el seu fill discapacitat d'11 anys

Publicado 8/2/2019 18:41:45 CET

PALMA DE MALLORCA, 8 Febr. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalia demana 11 anys de presó a una mare per violar en diferents ocasions al seu fill discapacitat d'11 anys. El judici tindrà lloc aquest dijous a l'Audiència Provincial de Balears.

Segons l'escrit del Ministeri Fiscal, entre gener de 2011 i agost de 2013, la dona, abusant de les "limitacions de facultats mentals" del seu fill, que està diagnosticat amb TDA i presenta una discapacitat del 33 per cent, aprofitava que ell acudia a visitar-la al seu domicili des del centre hospitalari on residia per abusar d'ell.

En aquests moments, li forçava al fet que "li penetrés bucal, analment i vaginalment", usant preservatiu en aquest últim cas. La Fiscalia considera que els fets són constitutius d'un delicte continuat d'abusos sexuals amb accés carnal i amb relació de parentiu.

La Fiscalia també sol·licita la prohibició de 15 anys de comunicació per qualsevol mitjà, d'aproximar-se a 500 metres i una mesura de llibertat vigilada durant deu anys, així com una pena de 6.000 euros en concepte de danys morals.