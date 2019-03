Demanen que efectius de la Guàrdia Civil destinats a Eivissa percebin un plus malgrat estar de baixa

Publicado 12/3/2019 16:22:39 CET

EIVISSA, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

L'entitat Independents de la Guàrdia Civil (IGC) ha presentat un recurs davant la Direcció general de la Guàrdia Civil perquè efectius destinats a Sant Antoni (Eivissa) percebin el plus de productivitat malgrat haver estat de baixa.

L'entitat ha explicat en un comunicat que al llarg de l'any passat almenys uns 50 efectius d'Eivissa haurien vist retraiguda alguna quantitat econòmica d'aquest tipus per haver estat de baixa mèdica en algun moment.

Segons indiquen, la productivitat -uns 180 euros mensuals nets- ha de servir per pal·liar la deficiència econòmica, conseqüència de la carència de la vida en territori eivissenc.

Ara, Independents de la Guàrdia Civil ha recorregut a través dels seus associats en considerar que la productivitat ha de ser percebuda per "tot el personal destinat al citat territori eivissenc", reiterant que qualsevol efectiu destinat a Eivissa, sense perjudici que prestés o no servei per estar de baixa mèdica, té dret a percebre aquest complement.

També han considerat que els diners que no reben els guàrdies civils si causen baixa mèdica "són uns diners que no rep la pròpia illa d'Eivissa en forma de rendes dels funcionaris, la qual cosa indirectament també té un efecte negatiu en l'economia".

IGC, han explicat, està a l'espera de la resposta del director general de la Guàrdia Civil.