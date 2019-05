Demanen senyalitzar mitjançant boies les prades de posidònia de la bocana del port de Portocolom

Publicado 22/5/2019 18:38:09 CET

PALMA DE MALLORCA, 22 Maig (EUROPA PRESS) -

L'entitat 'Salvem Portocolom' ha demanat aquest dimecres senyalitzar les zones en les quals hi ha praderes de posidònia mitjançant un sistema de boies, motiu pel qual aquest dijous penjaran una pancarta a la bocana del port recordant la prohibició del fondeig sobre posidònia.

En declaracions a Europa Press, el representant de 'Salvem Portocolom', Orestes Pérez, ha explicat que l'any passat l'Ajuntament, Demarcació de Costes, Ports de Balears i la conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca van acordar senyalitzar mitjançant un sistema de boies les prades de posidònia i canviar la cartografia nàutica, en la qual algunes zones del port amb boscos de posidònia encara apareixen com a zones de fondeig.

"La reunió va ser a l'octubre de l'any passat, estem a les portes de l'estiu i ningú no ha mogut fitxa", ha censurat Pérez, qui ha insistit que alguns vaixells ja comencen a fondejar a la zona. "Cal prendre mesures, la més fàcil seria senyalitzar la prada mitjançant boies grogues en les quals hi hagués el senyal de prohibició de fondeig sobre la posidònia", ha insistit.

Sobre la particularitat de Portocolom, Pérez ha explicat que la badia natural és una zona de refugi per als vaixells quan hi ha mala mar, quelcom que danya les prades de posidònia que es trobin a la bocana del port, segons ha indicat.

Es dóna la circumstància que part de les prades de posidònia a la badia de Portocolom són competència de Demarcació de Costes mentre l'altra és competència de Ports de Balears. "Es passen la pilota d'uns a uns altres", ha retret Pérez.

Preguntat sobre la possibilitat d'augmentar els sistemes de vigilància per controlar els fondejos sobre boscos de posidònia, el membre de 'Salvem Portocolom' ha reconegut que els trams de costa són molt llargs, quelcom que complica la tasca de l'únic vigilant de costes.

"Només té un torn de vuit hores, quan se'n va ell no hi ha ningú i la única solució seria comptar amb un guarda que estigués les 24 hores del dia a la bocana per controlar", ha remarcat Pérez, qui ha recordat que l'entitat ha demanat en diverses ocasions que Ports de Balears tingui competència en vigilància de posidònia en la badia de Portocolom.