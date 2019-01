Desconeguts derroquen per la força a Ondarroa (Bizkaia) el monument al creuer Baleares

Publicado 14/1/2019 18:29:57 CET

L'Ajuntament no ho reconstruirà i proposa crear un "espai de memòria" en homenatge als mariners del municipi morts a la mar

BILBAO, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un grup de desconeguts ha derrocat per la força en les últimes hores un monument franquista erigit en record dels mariners del municipi morts durant la Guerra Civil en l'enfonsament del vaixell Balears.

En les imatges, publicades en el compte de Twitter d'Ernai, un grup de persones utilitzen trepants i rotaflex per tirar una creu que va ser aixecada en record dels veïns del municipi que, integrants del bàndol nacional, van morir en el vaixell.

El vídeo està acompanyat d'un missatge a la mateixa xarxa social en el qual els joves de Sortu afirmen que "contra els feixistes, ni un pas enrere". "Som la generació que volem vèncer al feixisme. Memòria, dignitat i lluita", han afegit.

POSTURA DE L'AJUNTAMENT

Després dels fets, el Consistori ha assenyalat en un comunicat que la creu derrocada pel grup de desconeguts no complia la Llei de Memòria Històrica i, per això, "s'estava treballant" per substituir-la per un "espai de memòria" en homenatge als mariners del municipi morts en el mar.

Davant la situació generada, l'Ajuntament ha decidit paralitzar "tots els procediments" i ha assegurat que "decidirà al costat dels ciutadans què fer a la zona".

Tècnics de l'Ajuntament han netejat i precintat aquest matí la zona, que es mantindrà així fins a la presa d'una decisió, encara que ja s'ha anunciat que ja que es tracta d'un monument que no complia la llei de Memòria Històrica "no es reconstruirà".

"L'Ajuntament estava treballant per eliminar definitivament aquest símbol franquista il·legítim i una vegada destruït no té cap sentit tornar a construir un monument que mai va haver d'estar aquí", ha argumentat el batle, Zunbeltz Bedialauneta (EH Bildu).