Una desena de persones es concentren als Jutjats d'Avinguda Alemanya al crit de "Jo que sí et crec"

Publicado 7/1/2019 13:21:53 CET

El Ministeri Fiscal demana nou mesos de presó a un jove per trencar l'ordre d'allunyament

PALMA DE MALLORCA, 7 Gen. (EUROPA PRESS) -

Una desena de persones s'han concentrat aquest dilluns davant de la façana dels Jutjats d'Avinguda Alemanya al crit de "jo sí que et crec" o "alerta violador" amb motiu de la celebració d'un judici pel presumpte trencament d'una ordre d'allunyament per un cas de violació, que hauria tingut lloc el juny de 2018.

Segons l'escrit d'acusació del Ministeri Fiscal, el processat no podia apropar-se a la seva exparella, una menor de 16 anys, però el desembre de 2018 es va aproximar a ella mentre estava al camp de futbol d'una plaça de Palma. Per això, li demana nou mesos de presó.

Des de les diferents associacions convocants de la concentració, asseguren que el processat la va violar el juny de 2018 i, tal com ha denunciat públicament un dels seus portaveu, Alma Vives, malgrat això "segueix solt" i ha trencat "l'ordre d'allunyament" en diverses ocasions amb el que ha forçat a la denunciant "a canviar de domicili fins a quatre ocasions".

Al judici, el jove ha explicat que estava jugant amb una pilota, donant tocs, després de jugar un partit de futbol sis contra sis, i que, en un moment, se li va apropar la Policia i li va dir que havia de marxar del lloc perquè la víctima es trobava a prop. A això, va explicar que no l'havia vist, va recollir les seves coses i va marxar.

La víctima, pel seu costat, ha assenyalat que l'acusat se li va apropar diverses vegades però no li va dir res. "Després tornava amb els seus amics i reia". "Vaig esperar a veure si s'anava perquè ell no pot estar per aquesta zona i vaig veure que m'estava vacil·lant", ha manifestat.

Durant el judici, també ha declarat un dels agents de la Policia que va intervenir en el cas. Ha explicat que la jove estava nerviosa i que els va comunicar que no sabia si l'acusat sabia que ella es trobava en el lloc. "No sabia si ell havia anat a posta o si era fortuït", ha manifestat per després dir que "en haver-hi una ordre d'allunyament, li vam demanar al jove que marxés". A més, ha dit que si haguessin vist un altre tipus de conducta, l'haurien detingut.

En acabar les intervencions dels testimonis, tant la Fiscalia com la defensa de la víctima han demanat una sentència condemnatòria. Pel seu costat, l'advocat defensor de l'acusat ha sol·licitat la seva lliure absolució. Després d'això, la presidenta del tribunal del Jutjat penal 5 de Palma ha declarat el judici com vist per a sentència.