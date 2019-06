Detenen una dona per un delicte de sostracció de menors

Publicado 21/6/2019 17:57:27 CET

PALMA DE MALLORCA, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

Agents de la Policia Nacional han detingut una dona per un delicte de sostracció de menors, després d'incomplir una ordre judicial que suspèn cautelarment el règim de visites de la dona cap als seus fills.

Segons ha informat el cos en un comunicat, la dona detinguda, mare de dos fills menors, tenia retirada la custòdia dels seus fills i havia estat arrestada el passat dia 7 de juny després d'haver-se emportat de forma il·lícita als seus dos fills del punt de trobada on havia de lliurar-los al seu pare, mantenint-se en parador ignorat durant tres dies.

Per tal motiu, es van activar tots els serveis policials en la cerca de mare i fills davant la possibilitat que la integritat física dels menors corregués perill, sent trobats finalment a un hospital de Palma al que la mare havia acudit, pel que sembla, per ansietat dels menors.

Aquests fets van ser comunicats al Jutjat, que va disposar el 10 de juny suspendre cautelarment el règim de visites de la mare.

Malgrat el manament judicial, el dia 11 de juny era requerida una patrulla policial al centre escolar que va impedir a la mare que es portés als menors.

Malgrat ser advertida que no podia incomplir l'ordre judicial i que havia d'esperar que es resolgués el seu cas, els agents van tenir coneixement que la mare havia seguit assistint cada matí al centre escolar a veure als seus fills a l'entrada.

Incomplint amb els manaments judicials, dimecres passat la detinguda va acudir novament al col·legi i, en veure que la cuidadora dels seus fills els anava a introduir al centre escolar, va agafar als dos menors ficant-los dins del seu vehicle, tenint-los durant diversos minuts abraçats i impedint-los que acudissin al col·legi.

Aquests fets van ser comunicats per telèfon per la cuidadora al pare, qui va cridar la Policia Nacional perquè intervingués, acudint agents i procedint a recollir als menors i lliurar-los al centre, així com a la detenció de la mare per un delicte de sostracció de menors.