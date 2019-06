Detenen una dona que utilitzava la targeta de l'empresa per posar benzina al seu cotxe a Menorca

Publicado 26/6/2019 15:10:13 CET

MENORCA, 26 Juny (EUROPA PRESS) -

La Policia Nacional va detenir la passada setmana a Maó una dona, de nacionalitat espanyola, com a presumpta autora d'un delicte d'estafa, pel presumpte ús fraudulent d'una targeta d'empresa per repostar combustible ales benzineres de Menorca.

Els fets es remunten diversos anys enrere, quan la dona treballava com a comptable d'una empresa de Maó. Pel que sembla, hauria donat d'alta diverses targetes de pagament de combustible amb càrrec a la marca comercial quedant-se una de les mateixes per al seu ús particular, sense consentiment de l'adreça.

Durant aquest temps hauria posat gasolina en el seu vehicle particular amb la targeta, que es va quedar després de deixar de treballar en l'empresa.

Una vegada detectat aquesta despesa fraudulenta en els comptes i posada la pertinent denúncia, els agents de la Policia Nacional van comprovar que la persona que presumptament havia estat utilitzant la targeta era l'antiga comptable.

De moment ha acreditat de forma documental una despesa propera als 2.000 euros. La dona, després de ser detinguda i sentida en declaració, va ser posada en llibertat amb càrrecs a l'espera de judici.