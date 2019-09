Detenen un home després de robar un mòbil a la Platja de Palma

Publicado 23/9/2019 16:45:17 CET

L'home detingut després de ser detingut i els efectes recuperats. - CNP

El detingut es va arrossegar fins a unes hamaques des d'on es va emportar unes bermudes amb el telèfon dins

PALMA DE MALLORCA, 23 Set. (EUROPA PRESS) -

La Policia Nacional ha detingut 'in fraganti' un home de 32 anys mentre robava un mòbil de matinada a la Platja de Palma. Sota la mirada d'una patrulla policial, es va arrossegar fins a unes hamaques d'on es va emportar unes bermudes amb el telèfon dins.

Els agents, que estaven realitzant tasques de prevenció de la delinqüència a la zona, van esperar que el sospitós sortís corrents i el van interceptar. Després d'això, l'home va fugir diversos metres i es va desfer dels pantalons però li van acabar arrestant.

Una vegada detingut, se li va fer un escorcoll i es va recuperar el mòbil que suposadament havia sostret.

La Policia Nacional continua amb els dispositius, tant de paisà com uniformats, per les zones amb major afluència de gent, sent un dels llocs la Platja de Palma, entre altres.