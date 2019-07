Detenen un home a Eivissa per agredir la seva mare de 86 anys amb la que convivia

Publicado 24/7/2019 16:43:12 CET

Agents de la Policia Nacional a Eivissa han detingut un home de 59 anys d'edat per agredir presumptament la seva mare de 86 anys, amb la que hi vivia.

Segons ha informat la Policia, dijous passat els agents van tenir coneixement sobre la possible existència de maltractaments en l'àmbit familiar, concretament de violència domèstica, ja que un adult havia agredit en diverses ocasions a una dona d'avançada edat.

Així doncs, els agents es van traslladar als serveis assistencials de la Creu Roja i al centre mèdic de Can Misses, on van realitzar gestions i van poder esbrinar el nom de la víctima i el del presumpte autor.

En la tarda del dijous es va descobrir el parador de la víctima que convivia amb el seu fill. L'home va reconèixer davant els policies que havia agredit a la seva mare en alguna ocasió, la qual cosa va quedar demostrada amb els parts mèdics existents.

Per tot això, una vegada a l'habitatge i després d'identificar plenament al presumpte autor, aquest va ser detingut per un delicte de maltractaments en àmbit familiar sent traslladat a dependències policials.

També en aquesta mateixa tarda la dona d'avançada edat, amb una visible pèrdua de pes i de cura, va ser assistida per Creu Roja i per la Policia Nacional que van aconseguir el seu ingrés a Can Misses a l'espera de poder ser ingressada en una residència d'acord a les seves necessitats.