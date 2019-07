Detenen a Manacor un home per portar paperines preparades per a la seva venda sota el folro d'una ronyonera

Publicado 23/7/2019 14:55:31 CET

La Policia nacional ha detingut a Manacor a un home per portar 'paperines' de substàncies estupefaent amagades sota el folro d'una ronyonera després de ser identificat i escorcollat per una discussió en via pública amb la seva parella.

Segons ha informat el cos policial en un comunicat, dijous passat agents de Policia Nacional, mentre realitzaven funcions de control d'accessos a la dependència policial i seguretat perimetral, van observar com un home i una dona discutien "airadament" al carrer.

Tot seguit, la dona va abandonar a peu el lloc i l'home, no obstant això, va prendre la direcció contrària "molt alterat", cap a la comissaria. Davant la possibilitat que es pogués haver comès algun tipus d'il·lícit i atès que passava al costat de la comissaria de Policia, els agents van decidir identificar-lo i interrogar-lo pel succeït.

Mentre això ocorria i realitzat un escorcoll superficial, la Policia va trobar, amagat sota el folro d'una ronyonera que portava posada, diverses paperines del que semblava substància estupefaent.

Ocorregut l'anterior i una vegada que els policies van descobrir altres indicis, com la disposició de la substància en dosis individuals, van detenir l'autor com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública.

Posteriorment, es va personar en la Comissaria la parella a la qual se l'informa del succeït. El detingut després de les preceptives diligències policials va ser posat en llibertat, pendent de comparèixer davant el Jutjat que entengui de la seva causa.