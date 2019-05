Detenen a Menorca a cinc persones per delictes contra la salut pública

Publicado 17/5/2019 16:50:28 CET

PALMA DE MALLORCA, 17 Maig (EUROPA PRESS) -

Agents del Cos de Policia Nacional han detingut en Menorca a cinc persones com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública.

Segons ha informat el cos en un comunicat, dos d'elles han estat detingudes en Maó i la resta a Ciutadella.

Pel que fa als detinguts a Maó, es tracta d'un home de 32 anys, amb antecedents, i d'una dona de 43 anys i les investigacions es van iniciar a partir del dia 14 de maig, arran de l'execució d'un desnonament precari en una finca ocupada en la localitat de Maó, en la qual es van trobar tres plantacions de marihuana.

Al moment de dur a terme l'aixecament de l'immoble citat, es va detectar que el mateix estava sent ocupat per persones desconegudes, observant diverses plantes de marihuana des de l'exterior, per la qual cosa els agents van sol·licitar manament d'entrada i registre en la referida finca.

A continuació, es va comprovar que la dona detinguda vivia en el lloc i era l'encarregada de la vigilància i la cura de totes les plantacions que allí es trobaven, tant interiors com a exteriors, percebent un benefici econòmic per això, a més de l'estada il·legal en l'habitatge.

En una segona actuació, després de gestions realitzades es va poder comprovar que l'home detingut era el propietari de totes aquestes plantacions, havent encomanat a l'anterior les funcions que s'han especificat de vigilància i cura de les plantes.

En relació a les tres persones detingudes a Ciutadella, es tracta d'un home de 37 anys i d'una dona de 30 anys, tots dos amb antecedents, així com d'un home de 41 anys.

La investigació es va iniciar fa diversos mesos, en detectar un increment del consum de substàncies estupefaents, per la qual cosa es van realitzar gestions que van determinar que els punts de venda es fixaven en dos domicilis propers entre si, comprovant com els detinguts es dedicaven als actes de cultiu, elaboració i trànsit de marihuana.

Una vegada localitzades els habitatges, es van dur a terme dues entrades i registres en les quals van participar indicatius de Seguretat Ciutadana, Policia Judicial i Policia Científica, procedint a la intervenció de 117 plantes de marihuana, 630 grams de cabdells de marihuana, 170 grams d'haixix i diners en efectiu, així com bàscules de precisió i diverses eines o útils per a l'elaboració del cultiu i posterior venda.

Els detinguts passaran a disposició judicial en les properes hores.