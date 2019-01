Detenen una parella per usurpar identitats en un locutori a Palma i blanquejar diners

Publicado 28/1/2019 17:17:22 CET

La Policia Nacional ha detingut una parella per un presumpte delicte de falsedat documental i blanqueig de capitals a Palma després de detectar que l'amo d'un locutori usurpava les identitats dels seus clients i enviava diners a l'Índia sense el seu consentiment.

En un comunicat, la Policia Nacional ha informat que les investigacions van començar després de la denúncia d'una persona en la qual informava que el propietari d'un locutori a Palma havia utilitzat fraudulentament la seva identitat per enviar més de 1.500 euros a través d'una empresa.

Així, el beneficiari d'aquest enviament era una persona completament desconeguda per al denunciant, qui no va donar a cap moment el seu consentiment per enviar els diners.

La investigació de la Policia va demostrar que el propietari del locutori havia enviat més de 75.000 euros a l'Índia, el seu país d'origen, a través d'identitats fraudulentes que usurpava als clients del locutori.

La Policia Nacional ha detallat que, en el transcurs de la investigació, va detectar que els receptors dels enviaments eren familiars de l'amo del locutori. A més, han informat que la principal receptora dels diners era la dona del propietari del locutori, qui es trobava a Palma pel que la Policia Nacional també la va detenir.