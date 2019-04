Detingudes cinc persones per estafar prop de 5.000 euros a través d'una aplicació mòbil

Publicado 4/4/2019 18:27:26 CET

Agents de la Policia Nacional de Palma han detingut de cinc persones residents a Mallorca per estafar prop de 5.000 euros a través d'una aplicació mòbil que realitza transferències bancàries a l'instant.

Segons ha informat la Policia Nacional en un comunicat, la investigació va començar amb la recepció de diverses denúncies interposades a diferents localitats de la geografia espanyola en les quals els perjudicats donaven compte que, sense el seu coneixement ni autorització, s'havien realitzat transferències des dels seus comptes bancaris a altres comptes desconeguts per a ells.

Aquestes transferències il·lícites es van dur a terme a través d'una aplicació de mòbil, la qual permet enviar i rebre diners utilitzant únicament el número de telèfon, transferint-se fons de manera instantània.

Després de diverses gestions es va aconseguir identificar als titulars dels comptes bancaris destinació de les transferències fraudulentes, donant-se la circumstància que tots eren residents de Mallorca, duent-se a terme la seva detenció.

ALGUNES RECOMANACIONS DE LA POLICIA

Segons els investigadors, en una gran majoria de les ocasions, els delinqüents obtenen les claus per operar amb el servei de banca online de les víctimes a través de les mateixes víctimes, mitjançant la utilització de diferents tècniques d'enginyeria social; pel que adverteixen de la perillositat de facilitar informació sensible o contrasenyes a través d'Internet i insten a navegar per la xarxa amb responsabilitat i sentit comú.

És recomanable revisar els comptes bancaris i observar detalladament els cobraments i transferències de forma habitual, això evitarà que els diners estafats siguin més, al aturar la dinàmica delictiva al moment de detectar-la. Els atacs tecnològics tant a les entitats bancàries com als comptes personals són intents constantment amb l'objectiu d'aconseguir el major lucre possible, per la qual cosa s'ha de ser reservat amb les dades bancàries i amb les seves claus, havent de ser aquestes "fortes". La policia recomana no usar les típiques claus o contrasenyes com 111111, 222222, 123456, dates d'aniversaris i qualsevol nombre o paraula fàcilment endevinada per qualsevol.

Finalment, els agents recomanen no usar la mateixa contrasenya en tots els llocs i a tot moment i no ser observat quan es tecleja tant des del seu ordinador com des del seu telèfon. Si s'opera per internet, es deuria no entrar en la primera direcció que es veu, sinó comprovar com és la veritable, la segura és "https", no "http". A més, no han de facilitar-se dades bancàries per telèfon encara que es cregui que s'està parlant amb algú de les entitats bancària o telefònica.