Detingudes a Palma just després de cometre els delictes dues persones per robatoris amb violència

Publicado 3/9/2019 18:11:54 CET

PALMA DE MALLORCA, 3 Set. (EUROPA PRESS) -

Agents de la Policia Nacional han detingut just després de cometre els delictes a dues persones acusades de robatoris amb violència, en atracar a un discapacitat i una turista el cap de setmana passat a Palma.

Segons ha informat la Policia Nacional en un comunicat, diumenge passat a les 12.00 hores a la zona de Son Ferriol, un home va abordar a una persona amb discapacitat.

L'agressor, d'origen marroquí i de 34 anys, el va agarrar fortament el coll i el va asfixiar i deixar atordit (tècnica del mata-lleó), alhora que el va agredir per sostreure-li la cartera. Un vianant que va presenciar els fets va córrer en la seva ajuda, i va perseguir al presumpte autor, però finalment el va perdre de vista.

Una patrulla de la Policia Nacional es trobava en aquest moment per la zona, per la qual cosa en tenir coneixement del manifestat pel testimoni i per la víctima, que ja estava sent assistida pels serveis mèdics, van començar a realitzar batudes per la zona.

Al cap de pocs minuts, es va observar al presumpte autor acotat al portal d'una finca, per la qual cosa es va procedir a la seva detenció.

D'altra banda, dissabte passat a les 04.30 hores de la matinada, per la zona del Passeig Marítim a l'altura de Sa Feixina, un home va copejar en repetides ocasions a una turista en el rostre, fins que va aconseguir sostreure-li la cartera i després va marxar ràpidament del lloc.

Mentre, es va donar avís a la Policia Nacional i als serveis mèdics, ja que la víctima sagnava per la boca. En aquest moment, un altre vianant va observar l'ocorregut i va córrer després d'ell.

La patrulla de la Policia Nacional que acudia al lloc dels fets va observar al presumpte autor córrer i llançar la bossa sostreta en uns arbustos, per la qual cosa van procedir a la seva detenció.