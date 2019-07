Detingudes quatre persones en dues operacions contra el trànsit de drogues a Palma

Publicado 7/7/2019 12:00:35 CET

Les operacions 'Galatzó' i 'Rebaño' s'han saldat amb la confiscació de més de 17 quilos de marihuana, 40 grams de cocaïna i substàncies de tall

Agents de la Policia Nacional en col·laboració amb la Policia Local de Palma, han procedit a la detenció de quatre persones com a presumptes autors de diversos delictes contra la salut pública.

Segons ha informat el cos en un comunicat, una de les operacions, anomenada 'Galatzó', ha desarticulat un punt de venda de droga, situat a pocs metres d'un centre escolar i un centre d'activitats de menors a la barriada del Coll d'en Rabassa.

En concret, els agents de Policia van haver de derrocar la porta del domicili en percatar que els investigats s'estaven desfent de les substàncies a través d'una terrassa lateral de l'edifici.

L'actuació es va saldar amb la detenció del presumpte autor, amb antecedents, per un delicte contra la salut pública, al qual se li van intervenir 280 grams d'haixix, 160 grams de marihuana, una balança de precisió i diners en efectiu.

OPERACIÓ 'REBAÑO'

En una altra intervenció al barri del Rafal, denominada 'Rebaño', es va detenir tres persones, dos homes i una dona, com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública i en la qual s'han confiscat 17 quilograms de marihuana, 40 grams de cocaïna, substàncies de tall i diversos utensilis per al tractament de la marihuana.

La investigació s'inicia sobre la base de diverses denúncies interposades sobre els mateixos, i que va ser base per a la posterior investigació policial que s'ha dut a terme.

Finalment, s'ha procedit per operaris de Gesa-Endesa al tall del subministrament elèctric, ja que el mateix tenia una doble escomesa per així no gastar en el subministrament elèctric per la plantació de marihuana que tenia.

