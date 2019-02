Detingut el director de la UNED de Palma per usar la identitat de professors per a influir en unes eleccions internes

Publicado 14/2/2019 17:50:50 CET

PALMA DE MALLORCA, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policia Nacional ha detingut al director de la UNED a Palma per usar la identitat de diversos professors --falsificant el seu vot-- per a influir en unes eleccions internes per a triar al representant dels professors. Segons, sospiten, la seva intenció era que "resultés triada una persona amb la qual guarda relació d'amistat".

Segons han informat, se li ha detingut en el marc de la 'operació Academ', com a presumpte autor d'un delicte d'usurpació d'identitat i un altre de descobriment i revelació de secrets.

L'operació es va desenvolupar després de la recepció de tres denúncies l'any 2017 d'antics professors de la UNED que referien que algú havia usat la seva identitat per a votar en aquestes eleccions internes.

En la recerca, es va poder determinar que, presumptament, el detingut va accedir al correu electrònic dels professors la baixa dels quals havia d'haver tramitat i després de realitzar el canvi de contrasenya va votar en nom dels denunciants, així com d'altres 16 professors tutors que no es troben en actiu en la UNED.

El director era la persona encarregada de tramitar les altes i baixes de professors quan cessaven la seva relació amb la UNED. Al no fer això, podia accedir il·legítimament als seus correus electrònics, per a votar a través del sistema electrònic al seu amic i candidat afí.

El detingut ha estat posat en llibertat amb càrrecs per haver-se personat voluntàriament i mostrar la seva disposició de comparèixer davant la justícia quan així se li requerís.