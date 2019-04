Detingut per furtar aspersors de reg mentre els propietaris s'absentaven per menjar a Sa Pobla i Muro

Publicado 15/4/2019 17:40:54 CET

PALMA DE MALLORCA, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guàrdia Civil ha detingut un home de 45 anys per presumptament furtar una vintena d'aspersors per a reg a finques de Sa Pobla i Muro i que, de "modus operandi", aprofitava quan els responsables del cultiu s'absentaven per menjar i cometre el delicte.

Segons ha informat l'Institut Armat en un comunicat, es va tenir

coneixement d'una "substracció continuada d'aspersors" a través de les denúncies interposades pels perjudicats en explotacions agrícoles, dedicades majoritàriament al cultiu de patates, a

les localitats esmentades.

Per això, la Guàrdia Civil va establir un dispositiu i, després de diverses actuacions i gestions, van identificar i van detenir al presumpte responsable determinant que "actuava a plena llum del dia", en les hores que els responsables s'absentaven per menjar.

El detingut s'apoderava dels aspersors que es trobaven a la vora dels camins que envolten les dues localitats afectades i els arrencava en propinar-los un cop amb un martell, que, a més, causava danys en el sistema i deixava el cultiu sense aigua, la qual cosa podia perjudicar les collites.

S'han recuperat uns 300 aspersores que en la seva majoria han estat retornats els seus legítims propietaris.