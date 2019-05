Detingut a Sant Antoni per ferir policies durant un control d'alcoholèmia

Publicado 23/5/2019 18:27:15 CET

L'Equip Nocturn Especial d'Estiu de la Policia Local de Sant Antoni ha detingut un individu com a autor d'un presumpte delicte d'atemptat contra els agents de l'autoritat, així com resistència i desobediència greu.

Segons ha informat l'Ajuntament de Sant Antoni, els agents realitzaven aquesta matinada un control d'alcoholèmia a l'avinguda Doctor Fleming quan, cap a les 04.00 hores, un conductor va donar positiu en les proves.

A continuació, els agents varen practicar també les proves al seu acompanyant per comprovar si es trobava en disposició de fer-se càrrec del vehicle. L'acompanyant també va donar positiu en el test, per la qual cosa el vehicle va ser retirat per la grua municipal.

En aquell moment, l'ara detingut va començar a insultar els agents i es negà a lliurar la seva documentació, tractant, a més, d'abandonar el lloc.

Durant el forcejament, resultaren ferits diversos policies, per la qual cosa el subjecte va ser detingut per atemptat contra l'autoritat, resistència i desobediència greu.