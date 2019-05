Detingut a Sant Antoni un venedor ambulant per falsedat documental

Publicado 22/5/2019 11:44:48 CET

EIVISSA, 22 Maig (EUROPA PRESS) -

Els agents de l'Equip Nocturn Especial d'Estiu de la Policia Local de Sant Antoni han detingut un individu com a presumpte autor d'un delicte de falsedat documental.

Segons ha informat l'Ajuntament aquest dimecres, sobre les 23.45 hores els policies van observar com aquesta persona practicava la venda ambulant en s'Arenal. Així, quan li van demanar la documentació per denunciar-lo per incompliment de les ordenances municipals, l'home va presentar una targeta d'identitat francesa la fotografia de la qual no coincidia amb el seu aspecte.

Els agents li van demanar, per tant, una prova cal·ligràfica, però ni les seves dades ni la seva signatura coincidien amb els de el document presentat. Així doncs, els policies van comprovar que el document lliurat constava com robat a França, per la qual cosa el subjecte va ser detingut com autor d'un presumpte delicte de falsedat documental.