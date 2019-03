Detinguts per robar un camió i convertir-lo en una base "ambulant" per cometre altres delictes a Palma

Publicado 12/3/2019 17:31:29 CET

PALMA DE MALLORCA, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policia Nacional ha detingut dues persones, de 63 i 29 anys, per presumptament robar dels voltants d'un hotel de l'Arenal i convertir-lo en una base "ambulant" per cometre altres delictes a Palma.

Segons ha informat el cos policial en un comunicat, aquest dimarts quan agents de la Policia patrullaven per Mercapalma van observar la presència d'un camió mal estacionat i van veure al seu interior a dues persones, "als qui immediatament van reconèixer com a coneguts delinqüents de la Platja de Palma".

En apropar-se per comprovar "que tot fos correcte", van constatar que el camió en qüestió havia estat sostret quatre dies abans i, en realitzar un registre al seu interior, van localitzar "una gran quantitat d'eines usades de les quals no facilitaven la seva procedència" i, a més, van trobar matalassos i mantes.

Les eines localitzades havien estat sostretes la nit anterior de l'interior d'una furgoneta a Can Pastilla, que pertanyia a uns treballadors desplaçats a Palma des de la Península per realitzar reformes en establiments hotelers.

A més, se'ls atribueixen altres robatoris en interior de vehicles ocorreguts a Can Pastilla, ja que "des de la substracció del camió haurien convertit aquest en un domicili ambulant i mitjançant el qual es desplaçaven per cometre altres delictes" i, per això, les investigacions continuen obertes per acabar d'esclarir altres robatoris en els que probablement estiguin involucrats.