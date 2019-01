Diario de Mallorca recusa a Florit per "falta d'imparcialitat"

Publicado 9/1/2019 10:17:06 CET

PALMA DE MALLORCA, 9 Gen. (EUROPA PRESS) -

Diario de Mallorca i el seu periodista Francisco Mestre han formulat un escrit de recusació al jutge instructor del cas Cursach, Miguel Florit, per "falta d'imparcialitat" per no abstenir-se d'instruir la causa per revelació de secrets després que s'hagués admès la querella presentada contra ell per Europa Press, Diario de Mallorca i dos dels seus periodistes.

Segons publica aquest dimecres el diari, la recusació està fonamentada als apartats 4 i 8 de l'article 219 de la Llei Orgànica del Poder Judicial (LOPJ), disposicions que recullen la "pèrdua d'imparcialitat" d'un magistrat quan ha estat acusat o denunciat, quan s'ha admès a tràmit la querella i si té un plet pendent amb les parts.

Europa Press, Diario de Mallorca i els dos periodistes afectats per la confiscació dels seus mòbils -Blanca Pou i Francisco Mestre- van presentar davant el Tribunal Superior de Justícia de Balears (TSJIB) una querella contra Florit després que aquest ordenés l'11 de desembre l'entrada d'agents de la Policia Nacional a la seu de la seva Delegació a Balears, a Palma, per procedir a la intervenció del telèfon mòbil de la periodista, ordinadors de l'agència i diversa documentació en el marc d'una investigació dins del cas Cursach, amb l'objecte de determinar l'origen d'una informació periodística.

La querella, que va ser admesa pel TSJB el 18 de desembre, es va presentar pels presumptes delictes de prevaricació judicial, contra la inviolabilitat de domicili i contra l'exercici del dret al secret professional del periodista, així com per quants altres presumptes delictes puguin resultar connexos amb els anteriors.

D'altra banda, Florit, en un auto de la setmana passada, va denegar la personació a la causa de revelació de secrets a Europa Press i diàriament de Mallorca, així com als periodistes a qui van confiscar telèfons mòbils i ordinadors. El jutge va destacar que, en una resolució del 21 de desembre, va deixar sense efecte la resolució de l'11 de desembre per la qual ordenava la requisa dels telèfons mòbils dels dos periodistes.

Cal recordar també que divendres passat el Jutjat d'Instrucció número 12 de Palma va retornar el material confiscat als dos periodistes d'Europa Press i Diari de Mallorca.

Segons va afirmar llavors el lletrat de l'Administració de Justícia que va ordenar l'entrega, els mòbils i ordinadors van romandre custodiats i dipositats a la caixa forta de les oficines judicials des del passat 12 de desembre, és a dir, gairebé 24 hores després de la seva confiscació.

En concret, a l'escrit d'entrega el lletrat va assenyalar que a les 10.00 hores del dia 12 de desembre; és a dir, l'endemà de la confiscació per la Policia, es van lliurar els dispositius al jutjat per una ordre verbal del jutge instructor i va apuntar que "aparentment, els dispositius es trobaven en el mateix estat i situació que al moment de la seva intervenció" i que des de llavors van estar sota la seva custòdia.