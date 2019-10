Díaz presentarà querelles per la campanya "bruta i masclista" contra ella i diu que no retornarà la seva acta

Publicado 7/10/2019 14:25:11 CET

EIVISSA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

L'exvicepresidenta del Consell d'Eivissa, Marta Díaz, ha assegurat aquest dilluns que presentarà querelles per la "campanya bruta i masclista" que s'ha dut a terme contra la seva persona. A més, ha avançat que no retornarà la seva acta de consellera.

Segons ha afirmat, no té res que amagar i no ha fet "res malament", així que es defensarà, per la qual cosa es mantindrà com a consellera i accedirà així a determinada informació per demostrar la seva innocència.

La socialista ha assegurat que el vicepresident segon en el Consell, Javier Torres (Cs), ha insinuat que Díaz ha comès delictes "i això l'haurà de provar davant els tribunals perquè són calúmnies de llibre i sembla que aquí difamar és gratis", ha reiterat.

Díaz, en declaracions a Europa Press, ha explicat que ha decidit no dimitir després de rebre trucades de militants del seu partit aconsellant-li no cessar, sinó "fer callar boques".

Segons ha dit, no està acostumada a la "política bruta" i així, ha reconegut estar "en xoc" després de publicar-se les informacions que l'acusaven de fer un ús fraudulent de la targeta del Consell d'Eivissa.

L'exvicepresidenta ha considerat que la Federació Socialista d'Eivissa "l'hauria de recolzar", encara que no espera molt de la reunió" prevista per a aquest dilluns. "Hi ha una campanya brutal, masclista i de desprestigi personal contra mi i he trobat a faltar suports, francament", ha afirmat.

Díaz també s'ha defensat de les acusacions difoses aquests últims dies perquè no ha passat "ni un tiquet de la bestreta de caixa no justificat". Fins i tot, ha avançat que demanarà les despeses de caixa de tots els consellers des del govern de la socialista Pilar Costa.