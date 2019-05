La diputada balear Lucía Muñoz (Unides Podem), a la Mesa d'edat que dirigirà la sessió constitutiva del Congrés

Publicado 14/5/2019 18:22:21 CET

MADRID/PALMA DE MALLORCA, 14 Maig (EUROPA PRESS) -

La diputada d'Unides Podem per Balears Lucía Miriam Muñoz Dalda es perfila com una de les secretàries de la Mesa d'edat que dirigirà la sessió constitutiva del nou Congrés del proper 21 de maig, per ser la segona de menor edat, amb 25 anys.

El diputat del PSOE per Burgos Agustín Javier Zamarrón Moreno serà, previsiblement, president de la Mesa d'edat, assistit també de la parlamentària d'ERC per Barcelona Marta Rosique, de 23 anys. Mancant que s'acreditin tots els diputats, un tràmit que conclourà el dilluns 20 de maig, el 'número dos' del PSOE per Burgos, Agustín Javier Zamarrón, metge jubilat de 73 anys, és el diputat electe més longeu de l'hemicicle.

Muñoz i Rosique seran les encarregades de llegir els noms de tots els electes i, si escau, dels recursos contenciós-electorals interposats, amb indicació dels diputats que poguessin quedar afectats per la resolució dels mateixos.

Zamarrón, per la seva banda, serà l'encarregat, en primera instància, de controlar de la seguretat i bon desenvolupament d'una sessió en la qual estaran presents els quatre presos del procés que han estat escollits diputats a les passades generals: Jordi Sánchez, Josep Rull, i Jordi Turull, de JxCat, i Oriol Junqueras, líder d'ERC, als quals el Tribunal Suprem ha autoritzat assistir a aquesta sessió "degudament custodiats".

ELECCIÓ DE TAULA EN URNA

A continuació, es procedirà a l'elecció de la Mesa del Congrés, els membres del qual es designen mitjançant votació secreta amb papereta i urna. Per al càrrec de president, resultarà triat el que obtingui el vot de la majoria absoluta.

Si en la primera votació cap dels aspirants aconseguís aquesta majoria, es repetirà la votació entre els dos que hagin sumat més suports i resultarà escollit qui obtingui més vots, és a dir, majoria simple.

A més del president o presidenta del Congrés, aquest 21 de maig també es triarà quatre vicepresidents i quatre secretaris. En tots dos casos resultaran triats els que obtinguin major nombre de vots.

Concloses les votacions de tots els membres de l'òrgan de govern del Congrés, els escollits ocuparan els seus llocs i el president electe presentarà i sol·licitarà dels altres diputats el jurament o promesa d'acatar la Constitució. Després d'aquest tràmit, el president podrà pronunciar un discurs si així ho desitja, declararà constituït el Congrés i l'hi comunicarà al Rei, al Senat i al Govern.