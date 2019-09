Diputats i senadors del PP pregunten al Govern central sobre els recursos destinats a polítiques d'immigració a Balears

Publicado 19/9/2019 15:43:06 CET

PALMA DE MALLORCA, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

Els parlamentaris nacionals del PP balear Margalida Prohens, José Vicente Marí Bosó i María Salom han preguntat al Govern central sobre els recursos destinats a polítiques d'immigració a Balears per l'Executiu de Pedro Sánchez.

Segons ha informat el partit en un comunicat, els 'populars' també han sol·licitat informació "sobre l'existència o no d'una ruta d'accés per Balears a Espanya que utilitzen les màfies de tracta de persones del Mediterrani, davant l'increment significatiu d'arribada d'embarcacions d'aquest estiu a les nostres costes".

El partit recorda que el passat mes de desembre van arribar a les costes d'Eivissa cinc embarcacions amb aproximadament 50 immigrants i el director insular de l'Administració de l'Estat va dir llavors que aquestes tenien com destinació Eivissa.

A més, durant aquest estiu la xifra de migrants arribats a les costes d'Eivissa i Formentera ha superat el centenar, al que cal afegir, indica el PP, l'arribada d'embarcacions a s'Estanyol i el rescat de 16 immigrants d'una pastera realitzat per Salvament Marítim a Mallorca.

"Aquests dies novament han arribat embarcacions a Formentera, Eivissa i Santanyí amb més de 30 immigrants i tot això davant les mostres de desinterès del Govern de Sánchez", ha dit Prohens, qui ha considerat que Sánchez "ha fet desistiment de funcions des de l'abril passat en totes les àrees de Govern".

Salom, per la seva banda, ha opinat que existeix una "política de postureig" per part del Govern "que va des de les fotos en els ports a l'arribada de les embarcacions humanitàries, fins a l'oferiment dels ports de Balears per al rescat d'embarcacions allunyades de les nostres costes, mentre l'arribada de pasteres a les costes Balears s'incrementa sense que el Govern atengui les seves obligacions".

Finalment, Marí ha assegurat que "no es pot despatxar l'increment significatiu d'arribada d'embarcacions a les costes de Balears assenyalant simplement que la via d'entrada per Balears és una via fracassada i sense explicar quins mitjans posa el Govern de Sánchez per evitar que Balears es converteixi en una via d'entrada".

Segons ha afegit Marí, els sistemes integrats de vigilància exterior es troben "en condicions molt precàries" a Balears "i pràcticament no detecten res". "Volem esclarir què fa i a què es dedica el Govern central més enllà de les declaracions governamentals llevant importància a la situació", ha conclòs.