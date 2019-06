La Direcció General de Consum recomana una "actitud responsable" a l'hora d'aprofitar les rebaixes

Publicado 21/6/2019 12:24:04 CET

PALMA DE MALLORCA, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Direcció General de Consum de la Conselleria de Salut ha recomanat aquest divendres una actitud responsable a l'hora d'aprofitar les ofertes del tradicional període de rebaixes i ha aconsellat evitar el consumisme i comprar només allò que realment es necessita.

Segons ha informat la Conselleria de Salut en un comunicat, també han recomanat ser crítics amb la publicitat i no deixar-se portar pels missatges enganyosos.

Consum ha recomanat als consumidors sol·licitar informació al comerç sobre si s'accepten canvis o devolucions, atès que el venedor no té cap obligació de canviar el producte si està en perfecte estat, tret que així ho anunciï.

També és important conservar els comprovants de pagament, les etiquetes i les garanties, per a poder-los utilitzar en cas que s'hagi de presentar una reclamació.

Consum també recorda que són vigents els mateixos drets que quan es realitza la compra de forma tradicional i aconsella comprar en llocs virtuals assegurances.

Quant a les obligacions dels comerços, la Direcció General ha recordat que els venedors no poden adquirir els productes especialment per a la venda en rebaixes; han de ser articles que hagin estat a la venda abans a un preu superior.

Els comerciants han d'indicar clarament el preu de venda anterior i el rebaixat, o ha de figurar el preu normal de venda i el percentatge de la rebaixa que s'aplicarà en el moment de la compra.

Els preus de venda han de figurar tant en els aparadors com a l'interior del comerç. L'anunci de vendes en rebaixes, en general, ha d'afectar com a mínim la meitat dels productes oferts en l'establiment, sense perjudici que es pugui anunciar la de cada article en concret, que s'ha d'identificar i diferenciar degudament de la resta.

Els productes rebaixats han d'estar diferenciats d'altres tipus de vendes a preus inferiors dels habituals, com els articles en liquidació, els saldos o les ofertes especials.

El comerciant ha d'acceptar els mitjans de pagament habituals --entre ells les targetes de crèdit-- i no pot carregar un percentatge superior per l'ús de targetes de crèdit ni rebutjar la compra per aquest sistema si habitualment s'utilitza en el seu comerç.

Finalment, els comerços han d'indicar que hi ha fulles de reclamacions.