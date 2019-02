Diverses associacions traslladen al Govern central la problemàtica del soroll i conducció temerària de la Serra

Publicado 6/2/2019 14:58:16 CET

Un 40 per cent dels veïns opinen que sorolls són un problema greu, segons plataforma Ma-10

PALMA DE MALLORCA, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

L'Associació Tramuntana XXI, entre d'altres, han traslladat al Govern central la problemàtica del soroll i conducció temerària de la Serra, a través d'una reunió amb la delegada del Govern a Balears, Rosario Sánchez, duta a terme aquest dimecres, a Palma de Mallorca.

Segons ha informat l'Associació Tramuntana XXI en un comunicat, en la reunió també ha estat present l'alcalde de Bunyola, Andreu Bujosa, com a responsable de la Mancomunitat de la Tramuntana, i un responsable de la plataforma Ma-10.

Les entitats han compartit amb la delegada de govern "les preocupacions sobre els impactes d'aquest fenomen en la vida dels residents i en l'experiència dels visitants en el paratge natural i paisatge cultural declarat patrimoni de la Humanitat per la UNESCO", segons Tramuntana XXI.

A més d'abordar el tema de la perillositat a la carretera per l'excés de velocitat i la conducció temerària, la reunió s'ha centrat "a posar en evidència la contaminació acústica generada per aquestes pràctiques".

En aquest sentit, la Plataforma Dt.-10 ha explicat que un 40 per cent dels veïns i veïnes enquestades per ells opinen que "els forts sorolls produïts per les motos cada cap de setmana són un problema greu", ja que algunes de les motos "no compten amb tubs de fuita homologats i no aprovarien els controls de soroll als quals obliga la ITV".

Segons Tramuntana XXI, la delegació de Govern ha mostrat el seu compromís "per emprendre mesures efectives".