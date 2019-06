Diverses entitats ecologistes demanen al Govern i a Cort limitar els megacreuers a Palma amb un màxim d'un al dia

Publicado 10/6/2019 11:51:28 CET

PALMA DE MALLORCA, 10 Juny (EUROPA PRESS) -

Diverses entitats ecologistes de Palma han signat aquest dilluns un manifest contra els megacreuers, en el qual demanen a l'Ajuntament i al Govern que es limiti l'arribada d'aquestes embarcacions amb "un màxim d'un al dia i amb una capacitat inferior a les 4.000 persones".

Així mateix, aquestes entitats, entre les quals es troben Palma XXI, ARCA, el GOB i Terraferida, han demanat a l'Autoritat Portuària que controli diàriament i publiqui "els impactes mediambientals dels creuers en consum d'aigua, electricitat i contaminació d'aire i aigua".

També han exigit a l'Autoritat Portuària "la transparència fiscal i laboral de totes les empreses de creuers que visitin la ciutat" i han defensat "l'augment de l'Impost del Turisme Sostenible que paguen els cruceristes fins als cinc euros" per compensar "les despeses que genera l'impacte d'aquestes excursions massives".

De la mateixa manera, el manifest inclou la realització de "les gestions pertinents per declarar com zona ECA (Àrea de Control d'Emissions) el Mediterrani, com ja s'ha fet en el Mar del Nord i en el Bàltic.

"El turisme de megacreuers a Palma ha augmentat de forma insostenible i no desitjable per a la nostra ciutat, provocant un greu impacte mediambiental i territorial, així com creixents protestes socials", ha lamentat el president de Palma XXI, Jaume Garau.