El duo mallorquí Jansky actua al festival Eurosonic d'Holanda

Publicado 17/1/2019 14:16:46 CET

PALMA DE MALLORCA, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

El duo mallorquí Jansky es troba actuant al festival Eurosonic d'Holanda del 16 al 19 de gener, gràcies al suport de la Conselleria de Cultura, Participació i Esports, a través de les línies de promoció de la música de la regió de l'Institut d'Estudis Balears (IEB).

Segons ha informat la Conselleria de Cultura en un comunicat, a més de Jansky, també forma part de la programació d'aquest esdeveniment musical el compositor mallorquí Marc Melià.

A més d'acompanyar als artistes, el responsable de l'àrea de música de l'IEB també s'ha desplaçat a Groningen amb l'objectiu de presentar al públic més internacional Fira B!, el mercat professional de música i arts escèniques de Balears, que tindrà lloc a Mallorca del 3 al 6 d'octubre del 2019.

El duo mallorquí Jansky barreja sons orgànics que interactuen entre la flauta de Jaume Reus i la veu de Laia Malo, a través de la manipulació digital, per escenificar boscos urbans i raves. El setembre de 2018 van treure el seu nou àlbum d'estudi 'This is Electroverse' (Hidden Track Records), on perfeccionen la seva particular mescla d'electrònica i poesia.

Per la seva banda, Marc Melià, compositor i músic nascut a Mallorca, viu actualment a Brussel·les. Durant els últims deu anys, ha estat component, produint i tocant en diferents grups, inclòs el trio Lonely Drifter Karen.