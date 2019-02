Durán acusa Cort de "no donar-li importància" a la "xacra" dels 'okupes' en diferents barris de Palma

Publicado 14/2/2019 12:13:33 CET

PALMA DE MALLORCA, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portaveu del PP a Cort, Margalida Durán, ha acusat l'Ajuntament de Palma de "no donar-li importància" a "la xacra dels 'okupes' a diferents barris de Palma com són Son Roca, Son Gotleu, Camp Redó o Sant Agustí".

"No hi ha hagut voluntat política per part de l'equip de govern de Cort de facilitar la vida als propietaris, de fer reforços de policies, de posar mitjans perquè aquest problema cada vegada fos menor", ha lamentat en roda de premsa.

En aquesta línia, ha assegurat que actualment "no hi ha cap finca de Son Roca que no tingui habitatges ocupats" i ha insistit que "no és una qüestió que afecti a alguns barris sinó que afecta a tota la ciutat".

D'aquesta manera, ha afirmat que des del PP s'han registrat "preguntes i proposicions encaminades a pal·liar aquesta xacra" i ha acusat l'Ajuntament "d'agreujar la situació" al "no donar-li importància".

Així mateix, ha recordat que al maig de 2018 es va aprovar per unanimitat una proposta encaminada a aplicar determinades mesures per "pal·liar les ocupacions a Palma" i ha lamentat que, "encara que tots els partits van votar a favor no s'ha fet res des de Cort", per la qual cosa "tot ha quedat "en paper mullat".

Per això, els 'populars' han presentat en el Congrés dels Diputats una Proposició de Llei (PL) "a favor de la convivència veïnal" amb l'objectiu de "donar mitjans a la Policia Nacional i Local perquè desocupin un habitatge en un termini màxim de 24 hores".

"És una barbaritat que un senyor arribi a casa després de passar el cap de setmana fora i es trobi que ja li han ocupat el seu habitatge i que no pot accedir-hi. És un autèntic despropòsit i una vulneració dels drets i de les lleis", ha afegit.

Per la seva banda, la regidora 'popular' Lourdes Bosch ha recordat que des de Cort van prometre "la salvació del barri de Camp Redó quan estaven en l'oposició" i ha assegurat que "no han estat la salvació, sinó la perdició".

Així, ha manifestat que "finalitza la legislatura i el balanç d'aquest equip de govern és absolutament negatiu", al que ha afegit que durant aquesta legislatura s'ha comptat amb "fons per poder invertir sobradament a Camp Redó".

Com a conseqüència, ha assenyalat que des del PP s'ha presentat una Proposició No de Llei (PNL) a Cort perquè l'equip de govern actual "no pugui prendre cap decisió" sobre aquest tema "sense el consens dels partits polítics ni dels propietaris de la zona afectada".