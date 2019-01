Durán exigeix "un ús igualitari" de les dues llengües oficials de Balears a l'Ajuntament de Palma

Publicado 23/1/2019 13:37:01 CET

PALMA DE MALLORCA, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portaveu del Grup Municipal Popular, Margalida Durán, ha denunciat aquest dimecres la "contínua exclusió de la llengua castellana que ha tingut lloc durant la present legislatura per part de l'Ajuntament de Palma" i ha exigit "un ús igualitari de les dues llengües oficials a l'Administració municipal".

Segons ha informat Cort en un comunicat, Durán ha lamentat que "se segueixi privant als palmesans del dret de rebre la informació municipal en les dues llengües oficials" i ha afirmat que "el govern d'Hila i Noguera és expert a convertir en confrontació alguna cosa que és normal al carrer i en el dia a dia dels palmesans".

L'edil ha recordat que des que el Pacte d'esquerres va desembarcar a l'Ajuntament, la relegació del castellà ha estat "una constant" i ha assenyalat que prova d'això ha estat "l'eliminació dels Premis Ciutat de Palma en les dues llengües, o la supressió del dret dels ciutadans de comunicar-se amb el Consistori en castellà", entre d'altres.

Per tot això, el PP defensarà una proposició en el proper ple del mes de gener en la qual instarà l'equip de govern a editar tots els cartells, fulletons, butlletins i altres mitjans publicitaris que tinguin per objecte la promoció i difusió de les activitats municipals en les dues llengües oficials; a deixar sense efecte les clàusules lingüístiques i a recollir, en tots els formularis oficials, un apartat on el ciutadà pugui marcar en quina llengua oficial vol que l'Administració li contesti.

REUNIÓ ENTRE NOGUERA I CARMENA

En relació a la reunió mantinguda el dimarts entre l'alcaldessa de Madrid, Manuela Carmena, i l'alcalde de Palma, Antoni Noguera, la portaveu 'popular' ha titllat la trobada com un "acte de campanya entre formacions germanes" i ha ratllat de "ridícul" que Noguera acudeixi a Madrid a parlar dels problemes d'habitatge i mobilitat, que "són precisament els que més s'han agreujat durant la seva legislatura".

Quant a habitatge, Durán ha recordat que "l'equip de govern ha mostrat la seva incompetència, sent incapaç d'executar els 103 habitatges previstos a l'antiga presó, les més de 850 de Son Busquets, suprimint el programa Palma Habitada i no aprovant un nou Pla General adaptat a les necessitats d'habitatge actuals de la ciutat".

En relació a mobilitat, l'edil ha recordat que actualment Palma està "més col·lapsada que mai" i ha apuntat que "l'equip de govern ha declarat la guerra al cotxe sense oferir cap alternativa".