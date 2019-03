Ecologistes demanen al Consell que redimensioni el traçat Llucmajor-Campos perquè "no és un punt negre"

Publicado 15/3/2019 18:36:50 CET

La Plataforma Antiautopistas ha fet aquest divendres "una última crida" per redimensionar el traçat de Llucmajor-Campos doncs, tal com indiquen, tot i que "un dels arguments per justificar l'obra ha estat la seguretat", aquesta carretera "no està inclosa en el mapa oficial dels punts negres de la xarxa viària" publicat recentment pel Consell de Mallorca.

L'entitat ecologista ha explicat que aquest dijous, la consellera insular de Territori, Mercedes Garrido, va presentar aquest dijous al Ple de la institució supramunicipal un paquet de mesures "per reduir la sinistralitat a les carreteres".

Entre les actuacions, no s'inclou el traçat de Llucmajor a Campos, encara que, segons diuen, "és el projecte més costós que ha emprès el Consell de Mallorca en tota la dècada".

Segons afirmen, "les raons de seguretat han estat sempre l'argument per a la institució" però "en el mapa indicador de sinistralitat de 2017, publicat pel propi Consell, no apareix aquesta via "com un dels punts negres de la xarxa viària mallorquina".

Entre els punts negres, en canvi, apareixen nombrosos trams de via ràpida, o vies d'accés a les autopistes o properes a aquestes infraestructures. Això confirma el que "sempre" han sostingut: "que les autopistes no milloren la seguretat".

Al contrari, diuen, d'acord amb el que sosté l'Organització Mundial de la Salut (OMS) "la velocitat és un dels principals factors de mortalitat en els accidents de trànsit".