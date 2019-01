Educació avança al 25 de març el procés d'admissió per a l'alumnat de 4º d'Educació infantil

Publicado 25/1/2019 12:22:25 CET

PALMA DE MALLORCA, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria d'Educació i Universitat ha decidit avançar al 25 de març el procés d'admissió per als alumnes que el curs 2019-2020 s'incorporen al sistema educatiu a 4º d'Educació infantil, és a dir, l'alumnat nascut en 2016.

Segons ha informat la Conselleria en un comunicat, aquest procés s'iniciarà el 25 de març de 2019 i finalitzarà el 5 d'abril de 2019 amb l'objectiu de "facilitar la gestió d'aquest procediment als centres educatius".

Així mateix, han recordat que la incorporació més nombrosa de tot el procés d'escolarització correspon a l'alumnat de tres anys que entra en el sistema educatiu.

D'altra banda, avançar el calendari també permet que el Servei de Centres pugui planificar millor les necessitats de creació de noves unitats per al curs vinent. La resta de processos i calendaris no es modifiquen i es mantindran com en els cursos anteriors.