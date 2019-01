Eivissa participa a la fira turística d'Utrecht com a Ciutat Patrimoni de la Humanitat

Publicado 10/1/2019 11:11:21 CET

EIVISSA, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

Eivissa, dins de les Ciutats Patrimoni de la Humanitat d'Espanya, participa a la fira de turisme Vakantiebeurs 2019 d'Utrecht (Països Baixos), un esdeveniment de "gran importància" per al mercat holandès amb la participació d'empreses i professionals del sector.

Segons ha informat l'Ajuntament d'Eivissa en un comunicat, la fira a la seva edició de 2018 va aconseguir la xifra de 105.369 visitants i 1.126 expositors, on el perfil del visitant és el de persones que gaudeixen d'una mitjana de 2,5 vacances a l'any i gasten uns 3.200 euros per any en elles.

Així mateix, Espanya es va situar com la segona destinació per interès, per darrere d'Itàlia, segons han destacat des del Grup Ciutats Patrimoni de la Humanitat. En concret, la coordinació de la participació en aquesta fira està sent assumida per l'Oficina de Turisme d'Espanya de l'Haia i les Ciutats Patrimoni disposen d'un espai propi dins del stand de Turespaña en el qual s'estan mostrant de primera mà els 15 destinacions Unesco i la seva riquesa patrimonial i cultural.

En relació a Holanda, han afegit des del Grup, viatjar en vacances és un hàbit de consum "molt arrelat" entre els holandesos. Segons dades de Turespaña, el 80 per cent de la població viatja anualment amb una mitjana per persona de gairebé tres viatges a l'any i la seva mitjana de despesa figura entre les més elevades del continent europeu.