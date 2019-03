Els afiliats a la Seguretat Social en turisme augmenten un 1,4 per cent a Balears al febrer

Publicado 18/3/2019 18:04:13 CET

MADRID/PALMA DE MALLORCA, 18 Març (EUROPA PRESS) -

El nombre de treballadors donats d'alta en la Seguretat Social en activitats vinculades al sector turístic durant el mes de febrer va créixer en Balears un 1,4 per cent fins a aconseguir els 64.515 afiliats.

Així es desprèn de les dades difoses aquest dilluns per Turespaña, dependent del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme, i també revelen que, a les Illes, han crescut un 1,6 per cent els assalariats i un 0,8 per cent els autònoms, amb 53.008 i 11.507, respectivament.

En l'àmbit nacional, el nombre de treballadors donats d'alta va aconseguir els 2,31 milions al febrer, la qual cosa suposa un augment del 4,1 per cent pel que fa al segon mes de 2018.

És la xifra més alta de la sèrie històrica aconseguida en aquest mes, que representa a més el 12,3 per cent del total d'afiliats en l'economia nacional. En el conjunt de l'economia, el nombre d'afiliats va créixer 2,9 per cent al febrer, la qual cosa va suposar 532.204 noves ocupacions, dels quals 90.583 corresponen a activitats vinculades al turisme.

El mes passat, la xifra d'assalariats en el sector turístic va créixer un 4,8 per cent respecte al mateix mes de l'any anterior, que representa el 79,4 per cent del total, mentre que l'ocupació autònoma (20,6 per cent del total) va augmentar un 1,2 per cent.

Per branques, l'ocupació assalariada va créixer en totes elles especialment en agències de viatges i operadors turístics (+5,8 per cent) i en hostaleria (+4,3 per cent). Dins d'aquesta, va augmentar un 4,6 per cent en serveis de restauració i un 3,3 per cent en serveis d'allotjament.