Els animalistes consideren que la Plaça de Toros de Palma no està en condicions de complir la llei

Sostenen que tenen "la certesa que s'incompleixi" la prohibició de consumir alcohol en el recinte i d'entrada de menors

L'Associació Animalista de Balears (Assaib) considera que la Plaça de Toros de Palma "no reuneix les condicions físiques necessàries" per complir amb la llei autonòmica de protecció dels animals i regulació de les corregudes de toros -coneguda popularment com a 'llei de toros a la balear'.

Així ho ha expressat en un comunicat difós aquest dimecres després de conèixer-se l'anunci d'una correguda de tots per a aquest agost a Palma.

En concret, l'entitat qüestiona que el recinte pugui complir amb l'article de la llei relatiu als dispositius d'assistència sanitària durant les corregudes de toros -que obliga, per exemple, a disposar d'infermeria i àrea quirúrgica, amb locals fixos d'ús exclusiu per a aquesta fi-, ni amb les disposicions sobre barreres arquitectòniques i condicions d'accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda.

Segons Assaib, la propietat "està lluny de complir actualment" aquestes condicions d'accessibilitat i d'infraestructures mèdico-sanitàries, "molt concretes i estrictes".

A més, l'associació sosté que té "la certesa que s'incompleixin de nou" les normes que prohibeixen el consum d'alcohol i l'entrada de menors al recinte, en cas que finalment se celebri la correguda de toros.

Els animalistes han assegurat que faran tot el que estigui a la seva mà per evitar "que es mati a un sol toro més" a les Illes, per la qual cosa treballaran perquè la correguda del 9 d'agost sigui suspesa. Amb tot, han reconegut que per a això és necessària la "implicació decidida" de les institucions i de la societat civil.

Si no aconsegueixen detenir la correguda de toros, que qualifiquen de "massacre", convocaran protestes a Palma "en breu".