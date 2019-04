Els balears han de destinar el sou íntegre de 15,7 anys per comprar un habitatge mitjà

Publicado 31/3/2019 15:08:08 CET

PALMA DE MALLORCA/MADRID, 31 Març (EUROPA PRESS) -

Balears és la comunitat autònoma on es necessiten més anys per accedir a un habitatge ja que els balears necessiten destinar el sou íntegre de 15,7 anys per adquirir un habitatge de tipus mitjà, una xifra 8,4 anys per sobre de la mitjana nacional, que és de 7,3 anys, segons el 'Índex d'Esforç Immobiliari' de ST Societat de Taxació.

Aquest indicador, inclòs a l'Informe de Tendències del Sector Immobiliari amb preus d'habitatge', es calcula a nivell de cada comunitat autònoma i té en compte el valor de mercat de l'habitatge i els ingressos mitjans bruts anuals que publica l'Institut Nacional d'Estadística (INE) en la seva enquesta anual d'estructura salarial.

Per regions, Balears, amb un desemborsament íntegre del sou de 15,7 anys, segueix sent la comunitat autònoma on es necessiten més anys per accedir a un habitatge. Per darrere, li segueixen Catalunya (8,3 anys), Madrid (7,9 anys), Galícia, Canàries i País Basc (7,2 anys), Andalusia (6,9 anys), Cantàbria (6,8 anys) i Navarra (6,1 anys).

Per sota dels sis anys es troben Castella i Lleó (5,7 anys), València (5,6 anys), Astúries, Castella-la Manxa i Extremadura (5,3 anys) i Aragó (5,2 anys). La Rioja (4,8 anys) i Múrcia (4,9 anys) són les regions en les quals es necessiten menys anys.

D'altra banda, l'estudi també posa de relleu que la capacitat d'endeutament per adquirir un habitatge ha millorat en un punt en el primer trimestre de 2019, en comparació del mateix període de l'any anterior.

RENTABILITAT DEL LLOGUER PROP DEL 7,5%

Així mateix, l'estudi incorpora indicadors de rentabilitat del lloguer, desenvolupat per Urban Data Analytics (uDA). Així, avança que la rentabilitat mitjana en lloguer arriba al 7,46% en el primer trimestre de 2019, enfront de l'increment del 8,2% registrat en el mateix període de 2018.

Per províncies, destaquen les rentabilitats mitjanes brutes del lloguer registrades a Lleida (8,2%) i Toledo (8,1%). Per contra, les províncies que presenten rentabilitats mitjanes més baixes són Guipúscoa (4,8%), seguida de Biscaia i Girona (5,3% en ambdues).

En comparativa anual, destaquen els creixements de Navarra, Toledo, Granada i la Corunya, que representen variacions en les rentabilitats anuals del lloguer del 12,3%, del 8,5%, del 7,7% i del 5,2%, respectivament.

Per contra, ressalta el cas de Barcelona, que presenta una variació anual negativa del 15,6% del rendiment dels lloguers, així com Madrid (-8,3%).

D'altra banda, l'estudi posa en relleu que el preu mitjà de l'habitatge es va situar en el segon semestre de 2018 en els 1.613 euros per metre quadrat, un 2,7% més. Així, la variació anual de preus d'habitatge nou en 2018 es va situar en el 5,5%.

No obstant això, Societat de Taxació ha destacat que estan començant a detectar-se símptomes de fatiga, "principalment en algunes de les grans capitals".