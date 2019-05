Els balears destinen el 44,7% del seu salari a la quota hipotecària mensual

Publicado 14/5/2019 18:42:44 CET

PALMA DE MALLORCA, 14 Maig (EUROPA PRESS) -

Els residents a Balears són els que més percentatge del seu salari destinen a la quota hipotecària mensual, en concret, un 44,73%, segons es desprèn de l'Estadística Registral Immobiliària del Col·legi de Registradors de la Propietat, Mercantils i Béns Mobles d'Espanya.

Aquest indicador d'accés a l'habitatge s'ha deteriorat a Balears en 3,24 punts percentuals en els últims 12 mesos. Balears obté així les pitjors condicions d'accessibilitat, per davant de Madrid (on el percentatge és del 35,4%) i Catalunya (33,47%), mentre que els millors resultats es donen a Astúries (22,53%), Extremadura (22,88%) i Múrcia (23,32%).

A més, l'arxipèlag és la comunitat amb la hipotecària mensual mitjana més alta, de 834,22 euros, després d'incrementar-se un 11,43% en l'últim any.

Segons el Col·legi de Registradors, al llarg dels propers trimestres és previsible que continuïn deteriorant-se els indicadors d'accessibilitat.

Així mateix, Balears és la Comunitat on més ha crescut l'endeutament per metre quadrat en l'últim any, un 12,77%, fins als 1.678 euros/m2 de mitjana -la tercera comunitat amb major quantia-. L'endeutament hipotecari mitjà per habitatge ha estat de 170.632 euros a Balears en els últims dotze mesos, un 10,1% més que en el mateix període anterior.

Balears és també la segona comunitat on els bancs han registrat la seva major quota de mercat en concessió de nou crèdit hipotecari, amb un 94,71%. A les Illes ja es formalitzen més crèdits hipotecaris a tipus d'interès fix que a tipus d'interès variable, concretament un 50,05% en l'últim any (55% en el primer trimestre de 2019). Amb tot, l'arxipèlag és una de les regions amb menor període mitjà de contractació dels nous crèdits hipotecaris (264 mesos; 22 anys).

BALEARS, LA COMUNITAT AMB MAJOR COMPRA D'ESTRANGERS

En el primer trimestre de 2019, a Balears s'han registrat 3.731 compravendes, de les quals 660 són habitatge nou (d'aquestes, el 0,43% és protegida) i 3.071 usada. L'arxipèlag és la segona comunitat amb major nombre de compravendes d'habitatge per cada 1.000 habitants (3,17).

Així mateix, Balears és la regió amb major pes dels ciutadans estrangers sobre el total de compravendes: suposen el 27,41%, mentre que en el conjunt nacional representen el 12,2%.

L'HABITATGE A ESPANYA S'ENCAREIX 8,7% EN EL PRIMER TRIMESTRE

El preu de l'habitatge va registrar un increment interanual del 8,7% en el primer trimestre de l'any en el conjunt d'Espanya. Des del mínim registrat a la fi de 2014, el preu de l'habitatge acumula ja un ascens del 34,3%, per la qual cosa l'ajust acumulat de preus des dels màxims registrats a mitjan 2007, es mostra en poc més del 13,4%.

Entre gener i març, segons l'estadística registral immobiliària dels registradors, es van inscriure en els registres de la propietat 133.860 compravendes d'habitatge, un 3,8% més que en el mateix període de l'any anterior.