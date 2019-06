Els CES de l'Euroregió signen una declaració per a garantir la sostenibilitat del Mediterrani

Publicado 7/6/2019 12:38:54 CET

PALMA DE MALLORCA, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

El president del Consell Econòmic i Social (CES) de Balears, Carles Manera, ha signat aquest divendres una declaració conjunta amb els CES de Catalunya i de França per a "garantir la sostenibilitat econòmica, mediambiental i social del Mediterrani".

"Potenciem l'actuació coordinada dels tres consells per a enfortir i visibilitzar el paper de la societat civil en l'àmbit de l'Euroregió", ha explicat en roda de premsa, al que ha afegit que en el primer trimestre de 2020 es signarà "un document final" després de mantenir "una sèrie de reunions tècniques amb els governs de cada regió i amb la UE".

En aquesta línia, Manera ha destacat que "la preocupació central dels CES és la situació del Mediterrani, una situació principalment ambiental", així com "els problemes de caràcter ecològic" que suposen "tot tipus de dificultats".

Així mateix, ha insistit que Balears, que ostenta la presidència de l'Euroregió, té aquesta "comesa significativa de caràcter polític per a establir fortes connexions amb la Unió Europea".

Per part seva, el president del Consell Econòmic i Social de les Regions (CESER) a França, Jean Louis Chauzy, ha assenyalat que els CES tenen "l'obligació moral, política i econòmica de tractar aquestes qüestions" per a pal·liar "situacions catastròfiques com inundacions i morts".

"Hem de continuar treballant junts i compartir les problemàtiques de les diferents zones del Mediterrani. Per això, hem decidit fer aquesta declaració conjunta i treballar junts, així com parlar amb el Parlament Europeu", ha dit.

Finalment, el president del CTESC de Catalunya, Luís Franco, ha agraït al CES de Balears el seu treball en aquest tema, tant en "l'organització de la jornada" com en "tots els treballs previs que s'han fet".

"Els CES som la societat civil organitzada, perquè els ciutadans ens transmeten les seves propostes sobre els seus temes de preocupació i aquesta és una preocupació de primer ordre", ha conclòs.