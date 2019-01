Els comerciants lamenten que no noten l'inici de les rebaixes per culpa dels descomptes des del novembre

Publicado 7/1/2019 14:48:33 CET

PALMA DE MALLORCA, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Federació Patronal d'Empresaris de Comerç de Balears (Afedeco) i l'Associació del Petit i Mig Comerç de Mallorca (Pimeco) han lamentat que els comerciants no estan notant l'inici de les rebaixes aquest dilluns per culpa de que porten amb promocions i descomptes des del novembre.

En declaracions a Europa Press, el president d'Afedeco, Antoni Gayà, ha assenyalat que els comerciants coincideixen que "no es nota" que han començat les rebaixes i que els primers dies estan sent "molt fluixos" en relació a vendes. "Crec que van a ser unes rebaixes molt estranyes, la meva visió és que de moment no estan funcionant", ha remarcat.

El president d'Afedeco atribueix aquest fenomen al fet que porten "dos mesos amb cartells de rebaixes a tota Palma", a causa de la liberalització dels períodes de rebaixes i a promocions com la del 'Black Friday'.

Segons Gayà, els consumidors no estan "motivats per consumir" perquè "ja han gastat els diners que havien previst" per a aquesta època. "Lògicament, la gent no ha esperat i abans de Nadal ja ha comprat", ha apuntat.

En la mateixa línia, el president de Pimeco, Toni Fuster, ha declarat que malgrat el tret de sortida "oficial" de les rebaixes, "no hi ha el volum de compres que hi havia" abans de la liberalització dels períodes de rebaixes i que els primers dies són "molt insípids".

Per això, Fuster ha reivindicat "reprendre els períodes de rebaixes que hi havia antigament" perquè considera que la liberalització és "una barbaritat".

Segons Pimeco, "des de fa molt temps el 'Black Friday' marca l'inici" de la campanya nadalenca i "el comerç es veu en una situació forçosa de preus baixos" que provoca que al gener els consumidors no tinguin interès a "aprofitar les ofertes".

DESCOMPTES "ESPECTACULARS"

Paral·lelament, Gayà ha rebutjat que la liberalització de les rebaixes es decideixi des d'Europa perquè és "molt important" tenir en compte la insularitat.

Segons el president d'Afedeco, en aquest període de rebaixes d'hivern es podran trobar "descomptes espectaculars" de fins al 60 per cent perquè "els comerciants ja estan optant per liquidar" i començar amb la nova temporada de cara a la primavera. Les rebaixes duraran tot gener i s'allargaran en funció de la demanda, segons la patronal.

Igualment, el president de Pimeco ha reconegut que les "expectatives" no són favorables i ha desitjat que "com a mínim" els comerciants tinguin unes vendes similars a les de l'any passat.

EL CORTE INGLÉS INICIA LES REBAIXES D'HIVERN

Per la seva banda, el Corte Inglés d'Avingudes ha celebrat aquest matí l'obertura de portes de l'inici de les rebaixes. Des de l'empresa han remarcat que malgrat el mercat liberalitzat, respecten la data del 7 de gener per arrencar les rebaixes d'hivern.

Aquests grans magatzems esperen que les rebaixes "mantinguin la tendència positiva de vendes aconseguida durant la campanya de Nadal", segons han indicat en una nota informativa. Amb l'arribada del fred en els pròxims dies, confien que el consumidor aprofiti els descomptes per comprar productes d'abric i equipament de la llar.

El Corte Inglés preveu descomptes de fins a un 50 per cent i assenyala que els productes més cercats són "sobretot articles de moda i signatures prestigioses tan nacionals com a internacionals". Entre el més demandat figuren abrics, peces de pluja i moda en general, així com complements de dona i home, la sabateria i marroquineria i articles i peces esportives.