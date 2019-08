Els comerços del centre de Palma augmenten les vendes entre un 5 i un 7%, segons Pimeco, que ho atribueix als creuers

Publicado 16/8/2019 10:56:41 CET

Fuster insisteix que encara que "alguns ho volen demonitzar", el turisme de creuers "és vital per al teixit comercial i empresarial de Palma"

PALMA DE MALLORCA, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

Els comerços del centre de Palma han vist augmentades les seves vendes entre un 5 i un 7 per cent aquesta setmana respecte a l'any passat, segons dades de la Patronal del Petit i Mig Comerç (Pimeco), que relaciona el fenomen amb la gran afluència de turistes procedents de creuers.

"Els 60.000 creueristes que al llarg d'aquesta setmana fan escala i passegen per Palma han ajudat a canviar una tendència negativa durant aquest mes d'agost a molts petits i mitjans comerciants de la ciutat", han assenyalat en una nota de premsa.

Des de Pimeco han celebrat aquestes xifres "en una temporada en què les vendes havien baixat fins al voltant d'un 18 per cent". El president de Pimeco, Toni Fuster, ha assenyalat que, encara que "alguns ho volen demonitzar", el turisme de creuers "és vital per al teixit comercial i empresarial de Palma".

Segons les dades facilitades per Pimeco, aquest tipus de turisme "genera més de 6.000 llocs de treball i es calcula que aporta un Valor Afegit Brut de 256 milions d'euros".

Amb tot, Fuster ha remarcat que "no tots els comerços de Palma es veuen beneficiats per aquest augment de visitants", ja que no arriben als barris d'extraradi. Per això, el president de Pimeco ha apostat per "seguir treballant per recuperar les vendes entre els clients locals" que "cerquen producte de qualitat i l'atenció propera i càlida que garanteix el petit i mig comerç".