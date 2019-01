Els directius a Balears guanyen 75.200 euros a l'any mentre que els empleats guanyen 21.600, segons EADA

Publicado 10/1/2019 18:30:12 CET

PALMA DE MALLORCA, 10 Ene.

Els directius a Balears guanyen un sòl d'uns 75.200 euros a l'any, mentre que els sous dels empleats són d'uns 21.600 euros, segons l'informe 'Evolució salarial 2007-2018' elaborat per l'escola de negocis EADA i la consultora ICSA Grup.

L'informe revela que, a nivell estatal, el salari mitjà brut dels espanyols es va situar en 2018 en 22.819 euros, el dels comandaments intermedis en 41.507 i el dels directius en 81.059.

En aquest sentit, es demostra que els salaris dels empleats "amb prou feines" es mouen a l'alça, que després de quatre anys de creixement, els empleats segueixen "estancats" en el seu sou mentre que directius i comandaments intermedis aconsegueixen millorar un 2,5 per cent les seves retribucions.

Així mateix, s'ha informat que, tenint en compte la inflació durant el període analitzat, solament directius i quadres mitjans aconsegueixen mantenir el seu poder adquisitiu, mentre que els empleats se situen unes desenes per sota.

Per comunitats, els empleats de Navarra són els millors remunerats i més concretament, per mitjana ingressen 25.967 euros bruts anuals, la qual cosa suposa gairebé un 14 per cent més que la mitjana nacional i la diferència amb la comunitat en la qual menys es guanya, Extremadura, és del 37%.

Els directius millor retribuïts, per la seva banda, són els de la Comunitat de Madrid que ingressen 85.347 euros a l'any, un 5,3 per cent més que la mitjana nacional, seguits de Catalunya amb 82.310 euros.

El president d'ICSA Grup, Ernest Poveda, Grup ha qüestionat què no s'està fent per revertir la situació i "si no seria més raonable i sostenible indexar les actualitzacions retributives als resultats de les empreses, canviant els models de càlcul tradicionals per uns altres més enfocats a productivitat, consecució d'objectius, entre altres".

El professor d'EADA, Jordi Costa, ha apuntat, per la seva banda, que "continua la tendència a la disminució del nombre d'aturats, després de l'efecte combinat de la reforma laboral i el creixement econòmic".