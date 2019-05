Els hotelers reclamen un Govern "estable" per "impulsar el creixement econòmic" després de les eleccions generals

Publicado 29/4/2019 14:44:08 CET

PALMA DE MALLORCA, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Federació Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM) i l'Agrupació de Cadenes Hoteleres de Balears (ACH) han felicitat aquest dilluns al PSOE per ser el partit més votat en les eleccions generals i han recalcat la "necessitat de configurar un Govern estable" perquè Espanya "continuï per la senda de creixement econòmic i la creació d'ocupació".

En un comunicat conjunt, els hotelers han manifestat que "donada la necessitat d'arribar a acords amb altres formacions per formar Govern", resulta necessari, per a ells, "promoure un entorn institucional que atorgui seguretat jurídica, afavoreixi l'acompliment de l'activitat empresarial i projecti una imatge de Govern sòlid tant en el país com en l'exterior".

En aquesta línia, FEHM i ACH han insistit en la "responsabilitat" de desenvolupar una política turística integral que "atengui a la transversalitat" del turisme, activi una "cooperació públic-privada" real i confereixi al sector "el tractament que mereix", ja que, recorden, "contribueix en un 12 per cent al PIB nacional".