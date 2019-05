Els museus de Mallorca ofereixen visites guiades, teatre i inauguracions fins el 22 de maig pel Dia dels Museus

Publicado 14/5/2019 17:52:08 CET

S'ha creat el hashtag #DIM19Mallorca per difondre i donar impuls a les propostes

PALMA DE MALLORCA, 14 Maig (EUROPA PRESS) -

Visites guiades, tallers educatius i familiars, representacions teatrals, inauguració d'exposicions i microteatre, són algunes de les propostes que ofereixen els 32 espais museístics de Mallorca que aquest any participen en el programa d'activitats del Dia Internacional dels Museus, que es desenvolupa des d'aquest dimarts al 22 de maig.

El programa està coordinat per la Xarxa de Museus del Consell de Mallorca per commemorar aquest dia, que se celebra el 18 de maig. Per a l'ocasió, s'han organitzat jornades de portes obertes i més d'una quarantena activitats culturals, la meitat de les quals són impulsades directament des del Departament de Cultura, Patrimoni i Esports.

Com a novetat, per primera vegada, es duran a terme activitats entorn de les exposicions permanents del Fons de pintura del Consell, tant al Centre Cultural la Misericòrdia com el Museu Krekovic.

En concret, en la capella de la Misericòrdia, en el marc de l'exposició 'Fons de pintura del Consell de Mallorca, segles XIX i XX: del realisme a la postguerra' s'ha organitzat 'Amb altres ulls', una activitat dirigida als escolars, a càrrec de Sa Galania, per analitzar la pintura de finals del segle XIX i principis del XX a Mallorca. Serà aquest divendres, 17 de maig.

En el Museu Krekovic, dins de la mostra 'Fons de pintura del Consell de Mallorca: Pintors d'adopció, realismes i transgressions' es preveu la visita-taller 'Paisatge sonor' de la mà del músic i antropòleg Txema González, el 22 de maig en les 18.00 hores.

A més, el Museu de Mallorca celebrarà la Nit de Museus, el 17 de maig, amb la presentació de l'exposició 'El Moble a Mallorca. Gòtic X. XII-XVI. Vida quotidiana' a les 19.00 hores i a les 20.30 hores oferirà la representació teatral de l'obra 'Apicata'.

D'altra banda, el 18 de maig, Miquela Lladó presenta en el Museu de Bellver 'Calidoscopi', una col·lecció de cançons populars, tradicionals i poemes d'autors mallorquins i catalans musicats.

Entre altres activitats, a la 'part forana', el Museu del Calçat i la Indústria d'Inca aposta per un taller infantil, un espectacle músic-visual i la improvisació teatral de Diego Ingold per celebrar el Dia Internacional dels Museus.

Des del Consell, han explicat també que s'ha decidit crear el hashtag #DIM19Mallorca per difondre i donar impuls a les propostes organitzades entorn d'aquesta celebració.