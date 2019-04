Els partits d'esquerra incorporaran als seus programes electorals les propostes de Jubilats per Mallorca

Publicado 1/4/2019 10:21:29 CET

PALMA DE MALLORCA, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma de Pensionistes i Jubilats de Mallorca ha informat que els partits Esquerra Unida de Balears, MÉS per Mallorca i Podem han acceptat incorporar als seus programes electorals les propostes de l'entitat, mentre que El PI incorporarà part de les demandes de la plataforma.

En un comunicat difós aquest dilluns, Jubilats per Mallorca ha detallat que la plataforma ha mantingut diverses reunions amb les formacions polítiques per traslladar-los les seves propostes "en defensa del sistema públic de pensions".

En aquest sentit, segons la plataforma El PI no ha acceptat suprimir les tarifes planes a les aportacions dels empresaris a la Seguretat Social ni les rebaixes en les aportacions. A més, la formació regionalista ha acceptat modificar la Reforma Laboral de 2012 per "retornar valor als convenis generals negociats per sindicats" encara que ha rebutjat la derogació total de la Reforma, segons ha sostingut la plataforma.

D'altra banda, han explicat que el PSIB ha rebut les demandes de l'entitat encara que "no ha concertat entrevista" i han assegurat desconèixer si el PP ha rebut les seves demandes. Respecte a Cs, la Plataforma ha assenyalat que no han contactat amb la formació taronja.

Finalment, han agraït "l'escolta" i el "diàleg constructiu" mantingut amb les formacions amb les quals s'han reunit "independentment d'acords i desacords".