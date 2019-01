Els passatgers dels vols interilles augmenten un 14% i els de les connexions amb la Península un 16% l'any 2018

Publicado 23/1/2019 17:00:20 CET

PALMA DE MALLORCA, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

Els passatgers dels vols interilles han augmentat un 14 per cent i els de les connexions amb la Península ho han fet en un 16 per cent al llarg de l'any 2018 i, segons el Govern, això es deu en gran mesura a l'aprovació del descompte del 75 per cent per a residents en vols amb origen o destinació a les Balears.

Segons ha informat la Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat en un comunicat, aquest dimecres ha tingut lloc a la seu del Ministeri de Foment a Madrid una nova reunió de la Comissió Mixta per al seguiment de les rutes OSP a Balears.

La reunió ha estat presidida per la Secretària General de Transport, Maria José Ratllo, en representació del Ministeri de Foment, i pel conseller d'Energia, Territori i Mobilitat, Marc Pons, en representació del Govern. Aquesta trobada també ha comptat amb la presència del Director General d'Aviació Civil del Ministeri i del Director General de Ports i Aeroports del Govern, encapçalant les delegacions tècniques.

Durant la reunió s'ha constatat "la bona marxa del transport aeri interbalear" el 2018, que ha registrat un creixement superior al 10 per cent en el nombre de vols i un 14 per cent en els passatgers transportats, consolidant el cinquè any consecutiu de creixement.

Aquests resultats positius estan "estretament relacionats amb l'increment de la subvenció a residents implantada entre les illes a l'estiu de 2017, que ha propiciat un creixement dels desplaçaments de residents superior al 30 per cent en el primer any d'implantació".

Ambdues delegacions han revisat també l'evolució de la ruta Menorca-Madrid, operada sota un contracte del Ministeri de Foment durant els mesos de menor demanda, de novembre a abril. En aquesta ruta s'ha observat també un "magnífic comportament" l'any 2018.

Així, en els mesos OSP les operacions es van incrementar un 9 per cent i els passatgers un 14 per cent, mentre que pel període de juny a octubre aquestes xifres van ser d'un 14 per cent i 9 per cent, respectivament.

IMPACTE DEL 75% DE DESCOMPTE

Ambdues delegacions van dedicar també especial atenció al seguiment de l'impacte que ha tingut sobre el mercat balear l'increment al 75 per cent de la subvenció al resident, implantat al juliol de 2018 a les connexions amb la península.

En relació a l'impacte del 75 per cent de subvenció sobre els preus, s'ha constatat que, al mercat interbalear, després de més d'un any d'aplicació del nou descompte, els preus s'han mantingut molt estables, en incrementar-se tan sols un 0,2 per cent en el primer any d'aplicació de la mesura, situant-se els preus mitjans entorn dels 63 euros per trajecte, dels quals el resident abona uns 16 euros.

Per a les connexions amb la Península, encara no es compta amb dades prou representatives, ja que només es disposa d'informació corresponent al període entre juliol, mes en el qual es va implantar la mesura, i octubre de l'any passat.

Amb aquestes dades, s'ha observat que el comportament de preus per a aquests enllaços no difereix de l'observat per a altres rutes domèstiques i fins i tot del mercat europeu, on els preus s'han incrementat de l'ordre del 10 per cent al llarg de 2018.

COMISSIONS DE COORDINACIÓ

D'altra banda, durant la reunió de la Comissió Mixta els representants de Foment han anunciat la recent creació de les Comissions de Coordinació dels aeroports de Palma i Eivissa, en aplicació del Reial decret 697/2013, de 20 de setembre, pel qual es regula l'organització i funcionament dels Comitès de Coordinació Aeroportuària.

Aquestes Comissions, que es poden establir per a aquells aeroports que superin els 8 milions de passatgers anuals si els Comitès de Coordinació Aeroportuària així ho decideixen, permetran abordar de forma específica aspectes rellevants per a aquests aeroports, amb l'objectiu de potenciar el desenvolupament dels mateixos, tot això de forma coordinada entre el gestor aeroportuari i l'entorn.

Les Comissions estaran integrades pel director del respectiu aeroport, un representant de la comunitat autònoma, i un representant dels municipis de l'entorn aeroportuari.

Al llarg de tota la trobada els representants del Govern i del Ministeri han manifestat la seva voluntat de seguir treballant de forma coordinada per millorar la connectivitat aèria de les illes, conscients de la importància d'aquesta manera de transport per als ciutadans balears.