Els senadors balears del PP demanen al Govern central per l'execució del Pla Litoral 2019

Publicado 20/8/2019 14:20:51 CET

PALMA DE MALLORCA, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

Els senadors balears del PP, María Salom i José Vicente Marí, han registrat una bateria de preguntes dirigides a la ministra de Transició Ecològica en funcions, Teresa Ribera, sobre les actuacions previstes a Balears en el marc del Pla Litoral 2019.

En una nota de premsa, el PP ha recordat que aquest pla engloba actuacions per reparar el litoral, recuperar platges afectades per temporals i actuar sobre infraestructures costaneres danyades principalment pel fort onatge, el vent i la pluja. També s'inclou la retirada d'escombraries i restes vegetals arrossegades per les aigües.

El PP ha denunciat que "encara no es coneixen quines són les actuacions previstes per a l'exercici 2019 i quines quanties es destinaran a les mateixes". Per això, Salom i Marí han sol·licitat conèixer la data en la qual es va engegar el pla, les dotacions pressupostàries per sufragar les despeses i inversions i quines són les mesures i actuacions previstes per a la realització d'obres de manteniment, reparació i reposició de sorra a realitzar en el Litoral de les illes de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera.