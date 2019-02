Els treballadors de Cemex a Lloseta decideixen bloquejar els accessos a la fàbrica

Publicado 31/1/2019 14:17:57 CET

Convoquen vaga general en tots els centres de treball de Cemex a Espanya i una manifestació davant l'ambaixada mexicana a Madrid el dia 11 de febrer

PALMA DE MALLORCA, 31 Gen. (EUROPA PRESS) -

Els treballadors de Cemex a Lloseta (Mallorca) han decidit bloquejar els accessos la fàbrica per a camions i personal extern des d'aquest dijous, en protesta per l'actitud de l'empresa, a la qual acusen de "negar-se a negociar" un "pla d'acompanyament en condicions" pels 85 empleats afectats pel tancament. Els treballadors col·locaran obstacles a la calçada per impedir el pas de vehicles.

Així ho ha indicat a Europa Press el coordinador estatal de Cemex d'UGT, Roberto Serrano. A més, els sindicats han convocat una vaga general en tots els centres de treball de Cemex a Espanya per al dia 11 de febrer, i una manifestació el mateix dia davant l'Ambaixada de Mèxic a Madrid. Cal recordar que el dia 12 acaba el termini de negociació de l'ERE.