Els treballadors d'Endesa de Sant Joan de Déu i Alcúdia participen en la campanya de donació de sang de la Fbstib

Publicado 21/5/2019 18:08:39 CET

PALMA DE MALLORCA, 21 Maig (EUROPA PRESS) -

Els treballadors d'Endesa de Sant Joan de Déu i la Central d'Alcúdia han participat en la campanya de donació de sang de la Fundació Banc de Sang i Teixits de Balears (Fbstib).

Segons ha informat Endesa en una nota de premsa, la campanya s'ha dut a terme durant dos dies, a l'autobús estacionat a les instal·lacions de la companyia.

Endesa col·labora amb la donació de sang des de l'any 1992 i ha acollit prop de 50 campanyes, en les quals s'han registrat més de 1.000 donacions de sang.

Dies abans, es programen accions per animar a participar en la campanya: col·locació de cartells, comunicacions internes dirigides al personal i publicitat sobre els requisits per ser donant de sang.

Aquesta campanya ha estat organitzada amb la col·laboració de l'Associació de Donants de Sang de Mallorca.

Endesa ha recordat que a Balears fan falta 200 donacions diàries per proveir els centres hospitalaris i tenir cobertes les reserves de sang per a les intervencions quirúrgiques, els tractaments oncològics, els accidents i altres emergències. Pot donar sang qualsevol persona entre 18 i 65 anys que tingui bona salut, pesi més de 50 quilos i no estigui en dejú.

Entre una donació i una altra és necessari que hagin passat seixanta dies, com a mínim. En un any, els homes poden donar sang quatre vegades i les dones, tres.