Els usuaris de bus interurbà de Mallorca creixen un 6,4% durant el primer trimestre

Actualizado 24/4/2019 11:57:04 CET

Per segon any consecutiu, es podrà arribar al Far de Formentor en bus públic

PALMA DE MALLORCA, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El nombre d'usuaris del bus interurbà de Mallorca al primer trimestre de l'any ha estat d'1.257.622. Aquesta xifra suposa un augment del 6,4% respecte dels usuaris en el mateix període de l'any 2018, amb un increment de 75.759 passatgers.

Segons han informat des de la Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat, aquest augment està relacionat amb les millores del servei en algunes de les línies, com per exemple, l'increment del servei de la línia que connecta Alaró i Consell amb la seva estació ferroviària, o la nova ruta L400 Lloret-Palma.

Des d'aquest departament del Govern, han detallat que 5.616 usuaris més han utilitzat la línia 320 Consell-Alaró, la qual cosa representa un increment del 33,29%, aquest any respecte al mateix període de l'any passat.

D'altra banda, la modificació del recorregut de la ruta L400 per passar per Algaida i l'increment de les seves expedicions ha suposat un augment de 2.671 viatgers, un 30,80% respecte a 2018.

Així mateix, des del Govern han destacat també l'increment del 19,61% de les línies de Sóller i el 22,95% de la línia 310 d'Inca-Costitx-Sencelles-Santa Eugènia-Palma.

La línia A11 que connecta l'Aeroport de Son Sant Joan amb les zones de Magaluf i Peguera ha suposat un increment de la demanda, que ha passat de 2.766 viatgers en 2018 a 4.939, un 78,56% més.

TARGETA INTERMODAL I TARGETA INFANTIL

Del total de viatges, 692.054 eren d'usuaris habituals que es mouen per la xarxa de bus amb Targeta Intermodal, la qual disposa de bitllets amb preu reduïts i abonaments T20 i T40. Durant els primers tres mesos de l'any 2018, foren 636.872.

D'aquesta manera 55.182 viatgers més es mouen utilitzant la Targeta Intermodal, la qual cosa representa un increment del 8,6%. Cal recordar que al gener es va incrementar l'edat de la Targeta Intermodal perfil jove fins als 30 anys.

D'altra banda, des de l'inici de la Targeta Infantil, el 22 de gener, ja són 3.290 viatges fets amb aquest nou títol. Hi ha un total de 1.748 menors de 12 anys que disposen de la targeta que els permet viatjar gratis a la xarxa de transport públic interurbà.

ESTIU

Actualment, el servei d'autobusos interurbans TIB compta amb 65 línies que operen durant l'hivern, una xifra que s'incrementa fins a les 103 durant l'estiu. D'aquesta manera a partir del 1 de maig comencen els horaris de la temporada d'estiu amb un increment de servei de totes les línies, incloent les Aerotib.

D'altra banda, un any més durant juliol i agost s'ofereixen els serveis de busos llançadores d'Es Trenc (L530) i Cala S'Almunia-Cala Llombards (L505).

A més, per segon any consecutiu l'usuari podrà arribar al Far de Formentor en bus públic. Aquesta temporada aquest servei avança el seu inici al 15 de juny i es mantindrà fins al 15 de setembre amb més busos i una freqüència de pas de cada 30 minuts entre la Platja de Formentor i el Far.